“McDonald’s betaalt miljard euro in Franse schikking”

De schikking, voorgesteld door het nationale financieel parket in Frankrijk, moet door een rechtbank worden goedgekeurd. Volgens de bronnen van AFP gaat de schikking boven het miljard euro.

De schikking volgt op een vooronderzoek dat in 2016 was begonnen. Het Amerikaanse bedrijf werd ervan verdacht zijn winsten in Frankrijk artificieel te hebben verminderd via betalingen aan zijn Europese moederbedrijf in Luxemburg.

McDonald’s Frankrijk kreeg in mei 2016 corruptiespeurders over de vloer. Verschillende voormalige directieleden van de groep werden begin 2021 opgepakt.