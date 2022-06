Ketens als JBC pakken via koppelverkoop nu al uit met kortingen tot vijftig procent. “Maar de sector heeft het met de huidige inflatie bijzonder moeilijk”, klinkt het bij Comeos — © Sven Dillen

Hasselt

Met kortingen tot vijftig procent pakken de ketens via koppelverkoop nu al uit met soldenkoopjes. Goed nieuws voor de klanten, maar voor de winkels is het met de huidige inflatie pompen of verzuipen. “De sector heeft het bijzonder moeilijk”, zegt handelsfederatie Comeos.