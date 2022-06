Standard-coach Deila: “Als jullie klaar zijn voor mijn blote lijf, doe ik die stripact opnieuw”

Lang geleden dat de perszaal op Sclessin nog eens zo vol liep als dinsdagmiddag voor de voorstelling van de nieuwe coach. Luttele weken na afloop van een seizoen om gauw te vergeten - afgesloten op een troosteloze veertiende plaats - zijn de Luikenaren klaar voor een frisse start. Met een nieuwe eigenaar in de vorm van 777 Partners en met een nieuwe trainer in de persoon van Ronny Deila.

Getooid in korte broek en uitgedost met een trendy kapsel maakte de Noor iets na half twee zijn intrede in de perszaal, enkele uren na zijn eerste oefensessie als Standard-coach. De Rouches weekten Deila los bij het Amerikaanse New York City FC waarmee hij de titel veroverde in de MLS. Dat deed hij eerder ook al met Strømsgodset in Noorwegen en tweemaal met Celtic in Schotland. Geen wonder dat hij bij de Amerikaanse eigenaren bovenaan prijkte op het lijstje van mogelijke opvolgers voor Luka Elsner.

Waarom koos je voor dit avontuur bij Standard?

Ronny Deila: “Ik heb België als voetballand altijd hoog ingeschat. Deze competitie heeft al veel goede spelers en trainers voortgebracht. En Standard is één van de grootste, zo niet de grootste club van België. Ik zie dit als een stap hogerop in mijn carrière. Ik ben er nu 46 en dit is mijn vijfde club. Mijn beste jaren als trainer liggen voor me. Met mijn ervaring ben ik klaar voor deze uitdaging.”

Een uitdaging die niet klein is. Standard heeft net haar zwakste seizoen in jaren achter de rug…

“Klopt, maar ik ben een bouwer. Ik hou van projecten en uitdagingen. Voor ik hier mijn handtekening zette, heb ik me geïnformeerd bij mijn vriend en landgenoot Ole Martin Arst (ex-Rouche, nvdr.). Hij wist alleen maar goede dingen te vertellen over de club. ‘Maar als het slecht gaat, kom je in de hel terecht’, zei hij (lacht). Dat hoort bij de uitdaging. Het geeft me alleen maar meer energie om er vol voor te gaan.”

© BELGA

Wat wist je al over je nieuwe club voor je hier je handtekening zette?

“Dat Standard een club is met een grote geschiedenis. De laatste titel dateert van 2009 onder Michel Preud’homme, een man naar wie ik opkeek als tiener. Ik herinner me het WK 1986 nog goed. Daar blonk hij uit als doelman van België. Daarnaast is Standard een club vol passie en Luik is een arbeidersstad. Twee waarden die in mijn DNA zitten. Ik kom uit een boerenfamilie, ik ben niet anders gewend dan te knokken voor wat je wil bereiken. En de passionele fans zijn één van de belangrijkste redenen waarom ik voor dit avontuur heb gekozen.”

LEES OOK. Pierre Locht benoemd als CEO Standard door Amerikaanse eigenaars

Heb je al wedstrijden van vorig seizoen bekeken en wat heb je daaruit geleerd?

“Dat er veel veranderingen zijn gebeurd die een invloed hebben gehad op de spelers en hun manier van voetballen. Het is moeilijk om met vertrouwen te spelen als je gedurende het seizoen een andere trainer krijgt die andere accenten legt. Daarom focus ik me nu in de eerste plaats op bouwstenen leggen. Ik weet perfect waar ik naartoe wil met deze groep. Aan mij om dit mentaal beeld elke dag opnieuw aan mijn spelers voor te houden.”

Wat houdt dat mentaal beeld in? Welk voetbal mogen we dit seizoen van Standard verwachten?

“Ik wil zelf gevaar creëren en niet reageren op de tegenstander. Ik hou van een opbouw van achteruit en een aanvallend spel met veel bewegende spelers. Bij balverlies wil ik een onmiddellijke reactie zien om de bal te heroveren. Het doel is een aanvallende stijl te ontwikkelen die onze tegenstanders angst inboezemt.”

Dat klinkt ambitieus.

“Ik ben me ervan bewust dat dat niet van de ene op de andere dag zal lukken. Consistentie in leiderschap en in aanpak is daarom heel belangrijk. Pas als spelers exact weten wat van hen verwacht word, kan je het beste uit ze halen. Dat wil ik erin drillen door herhaling.”

Bij jouw vorige clubs werd je soms vergeleken met Liverpool-coach Jürgen Klopp. Wat vind je daar zelf van?

“Kijk, ik ben Deila en Klopp is Klopp. Ik doe de zaken op mijn manier. Maar de vergelijking met Klopp flatteert me wel. Ik heb hem een paar keer ontmoet, hij is een voorbeeld. Zijn filosofie sluit nauw aan bij de mijne. Ook de manier waarop hij met spelers en supporters omgaat, inspireert me.”

© BELGA

Iedereen heeft intussen jouw stripact gezien na de MLS-titel met New York City FC. Ga je opnieuw uit de kleren als Standard straks de titel pakt?

“(Lachje) Ik ben niet echt trots op die foto’s. (Richt zich tot de journalist) Maar als jij er klaar voor bent om mijn blote lichaam te zien en we hebben iets te vieren met Standard, dan doe ik het opnieuw. Geen probleem hoor.”

De titel is misschien te hoog gegrepen, maar wat mag dan wel een realistische ambitie zijn met dit Standard?

“We willen hogerop geraken in de competitie. Met deze infrastructuur en faciliteiten zijn er geen excuses. Het doel is om te strijden voor de Europese tickets. En de droom is om een prijs te pakken met deze club.”

Achttien spelers op eerste training

Enkele uren voor zijn voorstelling aan de pers maakte Ronny Deila voor het eerst kennis met zijn spelers op de eerste veldtraining van het nieuwe seizoen. Achttien Rouches tekenden present, waaronder ook de teruggekeerde huurlingen Avenatti, Boljevic en Shamir. Laatstgenoemde liet wegens pijn aan de rug verstek gaan, net als de internationals, die nog even mogen uitblazen. Zij sluiten binnen twee weken aan bij de groep. Deila nam vooral een observerende houding aan en liet de leiding over aan zijn assistent Efrain Juarez. De kersverse Mexicaanse T2 liet de groep voornamelijk oefeningen met de bal uitvoeren. (pivan)