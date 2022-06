Vlaanderen vervroegt verbod op aardgasaansluiting bij nieuwbouw met een jaar

Vlaanderen versnelt de uitfasering van aardgas door het verbod op aardgasaansluitingen een jaar vroeger in te voeren, meer bepaald in 2025 in plaats van 2026. Dat staat in een voorstel van decreet van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD dat woensdag is goedgekeurd in de plenaire vergadering. Doel is om “een realistische versnelde stap richting defossilisering te zetten”.

In haar klimaatakkoord van november 2021 besliste de Vlaamse regering om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en milieuvriendelijke verwarmingstechnieken te stimuleren. Zo mag een stookolieketel al vanaf 2022 niet meer in nieuwbouw. Er was ook afgesproken om vanaf 2026 geen aardgasaansluitingen meer toe te laten bij nieuwbouw.

De oorlog in Oekraïne heeft de discussie over de afhankelijkheid van aardgas aangewakkerd. Om ze versneld af te bouwen, wil Vlaanderen de uitfasering van aardgas naar voor trekken. In een voorstel van decreet is nu sprake van een verbod vanaf 2025 in plaats van 2026. “Op die wijze wordt een realistische versnelde stap gezet richting defossilisering”, klinkt het.

Tegelijk is het de bedoeling om bij nieuwbouwwoningen de geplande overgangsfase met hybride warmtepompen te schrappen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om vanaf 2023 bij nieuwbouw een (hybride) warmtepomp te verplichten. Zo’n hybride warmtepomp, die deels werkt op elektriciteit en deels op gas, werd lange tijd gezien als een ideale overgangstechnologie ter vervanging van de klassieke gascondensatieketel. Maar er gaan al langer stemmen op om - zeker voor nieuwbouw - die overgangsfase over te slaan en meteen te kiezen voor volledig elektrische warmtepompen. Bedoeling is om dat soort warmtepompen de norm te maken bij nieuwbouw vanaf 2025.