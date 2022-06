David Eyckmans is kermiskoning in Geneiken

Geneiken-kermis bruist als nooit voorheen, mede door het prachtige weer wat een zegen was voor de kermisattracties en ontspanningnamiddag.Het zaterdagvoetbal, het Gildegebeuren... Alles viel terug in de oude plooi. De buurtbewoners kwamen weer samen om te genieten van de ambiance. De parking aan de gildezaal, speciaal autovrij gemaakt, stond vol met kermisattracties, smoutebollen, snoepkraam… Kermiskoning David Eyckmans zag dat het goed was.