Vijfdejaars van Klim-op Meeuwen stappen door de Abeektocht

Door vrijwilligers van Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer werden op de nodige plaatsen uitwijkmogelijkheden voorzien. Aan de natuurlijke loop van de Abeek werd geen afbreuk gedaan. De juffen Els, Marina, Farah, educatief medewerkster Tina en enkele vrijwilligers begeleiden deze niet alledaagse tocht. Het was een lange sliert van durvers en avonturiers, voor vele waren er geen hindernissen, wel uitdagingen. Het was een uitgelaten en levendige bende. Voor vele kinderen was dit een onbekende ietwat vreemd aandoende wereld.Volgelopen laarzen en natte voeten waren meer regel dan uitzondering. Wie het minder gemakkelijk had, kon met of zonder hulp op de oever verder wandelen. Tijdens de rustpauze was er de mogelijk om de omgeving van de Pastorijbemden te verkennen en kikkers te vangen.Op de terugweg was de helft van de kinderen nog voldoende gemotiveerd en had voldoende energie om de tocht door het water te doen. De anderen liepen over de oever. Aan de Goorten kwam de bende terug op het droge en werd een groepsfoto genomen. Toch wel een aparte groep kinderen wandelde op natte kousen en met laarzen in de hand over de warme Beemdstraat schoolwaarts.In zulke natuurontdekkingstocht in kader van Educatief Natuurbeheer zit veel vervat, o.a. water, modder, durf, blijdschap, plezier, soms een beetje verdriet, behendigheid en teambuilding. Een belevenis om nooit te vergeten.