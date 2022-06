Vier jaar cel voor dronken Beringenaar die echtgenote afranselt

De Hasseltse strafrechter heeft een 39-jarige Beringenaar vier jaar cel opgelegd voor het herhaaldelijk afranselen van zijn vrouw. Meestal speelden de feiten zich af als de man dronken en in het bijzijn van de kinderen was.

In 2019 en 2020 vond de agressie plaats toen het koppel nog samenwoonde in Heusden-Zolder. Triest dieptepunt was op 24 juli 2019 toen de man helemaal door het lint ging. Zijn vrouw moest die dag vluchten richting de badkamer waar ze zich opsloot. Het slachtoffer was helemaal overstuur en belandde na tussenkomst van de politie op de spoedafdeling van het Sint-Franciscusziekenhuis in Herk-de-Stad. De vrouw had verwondingen aan armen en benen opgelopen.

Het kwam de man op een tijdelijke contactverbod te staan. Zelf kwam hij ook nog af met het verhaal dat zijn vrouw hem omver had willen rijden waarna hij op de motorkap zou beland zijn en de voorruit gebarsten was. Daar bleek al snel niets van waar te zijn. Ook al omdat de wagen geen beschadigingen vertoonde. Wel had hij krabletsels in het gezicht. Veroorzaakt door de vrouw uit zelfverdediging, oordeelde de rechtbank. Naar het proces stuurde de Beringenaar zijn kat. Nochtans moet de agressieveling de weg naar de rechtbank kennen, want hij liep eerder al een veroordeling voor slagen op. Bovenop de 4 jaar cel legde de rechter hem nog 4.000 euro boete op. Aan zijn inmiddels ex-vrouw moet hij een schadevergoeding van net geen 29.000 euro betalen. (GeHo)