Fosforbom op werf in Boudewijnlaan Maasmechelen

Op een werf in Maasmechelen is woensdag in de late namiddag een bom gevonden. Het bleek te gaan om een fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog. De omgeving werd afgesloten.

Op een bouwwerf, waar de kelder van een nieuwe woning was uitgegraven, vonden medewerkers van een bouwfirma woensdag in de late namiddag een bom. Het gaat om een nieuwe woning in een druk bebouwde buurt in de straat. Volgens getuigen lag de bom te smeulen in de warmte van de zon. “Het leek alsof er zelfs rook uit de bom kwam en om die reden hebben we de lokale politie gebeld,” vertelt een bewoner. “De bom lijkt me zo’n 30 centimeter lang. Uit veiligheid zijn we niet te dichtbij gegaan. Stel je voor dat zo’n ding van 70 jaar oud tot ontploffing komt, net op het moment dat we er met mensen omheen staan.”

De politie van de zone Lanaken-Maasmechelen kwam ter plaatse en stelde vast dat het om een fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ging. Dat zijn brandstichtende bommen die je kan gebruiken tegen gebouwen of voertuigen waardoor brand ontstaat. Het materiaal zal dus niet enkel ontploffen door de springstof, maar er zal ook een vuurbal gecreëerd worden. Om die reden zijn fosforbommen uiterst gevaarlijk. De politie stelde een perimeter in en bakende de Boudewijnlaan af met een lint tot aan de Proosterbosstraat.

De brandweer van Maasmechelen kwam ter plaatse en bood bijstand. DOVO werd op de hoogte gebracht en zal de bom in de loop van de avond onschadelijk komen maken. (mmd)