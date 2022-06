‘Telefacts Zomer’ over Joana Andrade: kleine vrouw, grote surfprestaties

Met haar 1m56 bedwingt ze als een van de weinige vrouwen letterlijk de grootste golven ter wereld. Haar hele leven staat in het teken van big wave surfing, een extreme sport die ze beoefent in Nazaré, Portugal. In de zomer een rustig vissersdorpje, maar in de winter de speeltuin van de heldhaftigste surfers ter wereld. Joana ontsnapte al verschillende keren aan de dood, maar toch blijft surfen haar passie én haar redding. Tijdens haar jeugd werd ze misbruikt en gedrogeerd. Dankzij de zee en haar woeste golven wist ze al haar angsten te overwinnen. “Ik voelde me gevangen door wat me overkomen is. De golven hielpen me de pijn onder ogen te zien en het trauma te verwerken.”