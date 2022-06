‘Friends’-acteur Matthew Perry schrijft biografie: “Tijd dat mensen mijn kant horen”

De Amerikaanse acteur Matthew Perry (52) is klaar met het schrijven van zijn autobiografie. Dat meldt de acteur op Instagram. Het boek verschijnt in het najaar.

“Mijn ego vindt het niet leuk dat ik moet stoppen met over mezelf schrijven. Maar het boek is nu klaar. Dus dat is dat.” Daarbij postte de Friends-acteur een foto van het manuscript van zijn boek, dat de titel “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” zal krijgen.

Perry vertelde zijn fans in februari dat hij aan het werken was aan een biografie. En de acteur heeft een duidelijke reden waarom hij dat boek wou schrijven. “Er is in het verleden al zoveel over me geschreven. Ik dacht dat het tijd werd dat mensen het van mijn kant hoorden,” vertelde hij. Doorheen zijn carrière zou de acteur geregeld met verslavingen gekampt hebben, waardoor er ook verschillende geruchten circuleerden in de media. Die verhalen zou Perry niet uit de weg gaan in zijn boek. “De hoogtepunten waren hoog, de dieptepunten waren laag. Maar ik kan het navertellen, ook al leek het er soms op dat dat niet zou gebeuren. En het staat hier allemaal in.”

Het boek zal in het najaar van 2022 verschijnen.

