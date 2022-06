Liberalen en CD&V willen flexibeler omspringen met wekelijks verplichte rustdag

De e-commerce heeft de kleinhandel de laatste jaren grondig veranderd. Terwijl handelaars verplicht gesloten moeten zijn tussen 20 uur ‘s avonds (of 21 uur op een vrijdag) en 5 uur ‘s morgens en ook een wekelijks verplichte rustdag hebben, geldt dat voor online winkels niet. Door de coronapandemie is die concurrentie alleen nog maar groter geworden.

Volgens Open VLD-Kamerlid Kathleen Verhelst is de wetgeving dringend aan een update toe. In een wetsvoorstel dat woensdagvoormiddag voor het eerst voorlag in de commissie Economie van de Kamer, stelt ze voor om de sluitingsuren te verruimen en de verplichte wekelijkse rustdag te schrappen. “In een moderne economie is het geen taak van een overheid om te bepalen wanneer een handelaar zijn deuren voor de consument mag opendoen”, klinkt het in het voorstel. Verhelst wijst er ook op dat de aanpassing een gunstig effect kan hebben op de tewerkstelling van onder meer studenten, deeltijdse medewerkers of kortgeschoolden.

De Franstalige liberalen van MR hebben een eigen voorstel neergelegd, waarin ze vragen om de openingsuren uit te breiden tot 22 uur en om handelszaken de mogelijkheid te geven om minstens één keer per maand af te wijken van de vaste wekelijkse rustdag en dus een hele week aan één stuk open te zijn.

Voorstel CD&V

Zo ver wil CD&V niet gaan. Maar Kamerlid Leen Dierick wil wel een mouw passen aan de termijnen voor de verplichte rustdag. Nu moet die minstens zes maanden aan een stuk dezelfde zijn, Dierick wil dat terugbrengen tot drie maanden zodat handelaars beter kunnen inspelen op de seizoenen of op zaken als wegenwerken. Verder wil CD&V handelaars toelaten om het aantal afwijkingen op de sluitingsuren of de rustdag dat handelaars bij het lokaal bestuur kunnen aanvragen, te verdubbelen van 15 naar 30 dagen per jaar.

Ook de socialisten hebben voorstellen neerliggen rond handelszaken, maar daar gaat het om maatregelen om overlast van nachtwinkels op plaatsen die daar niet voor geschikt zijn te beperken door ze te onderwerpen aan een gemeentelijke vergunning, en een uitzondering op de verplichte sluitingstijden voor handelszaken in ziekenhuizen.