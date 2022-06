Alarm in Gent-Sint-Pieters na melding over passagiers met apenpokken

Het vooralarm van het medisch interventieplan is woensdagmiddag afgekondigd in het station Gent-Sint-Pieters. Er was een melding dat er passagiers op een trein waren gestapt die besmet zijn met apenpokken. Of dat ook zo is, wordt nu onderzocht.

Een deel van het treinverkeer rond Gent-Sint-Pieters is woensdag stilgelegd nadat er een melding kwam over apenpokken. Er zouden enkele mensen op een trein gestapt zijn die besmet zijn met de ziekte.

Er is een vooralarm afgekondigd van het medisch interventieplan. Dat betekent dat de hulpdiensten zich klaarhouden om in te grijpen. In het station zelf is van de situatie niet veel te merken, maar een trein is gestopt en teruggeroepen.

Of het klopt dat er effectief mensen met apenpokken op een trein zijn gestapt is nog niet duidelijk, maar uit voorzorg is een vooralarm van het medisch interventieplan afgekondigd in het drukke treinstation. Passagiers melden via sociale media dat in het station gevraagd wordt om zich te laten testen.

“We hebben inderdaad een melding gekregen, maar het moet nog uitgezocht worden wat er wel of niet aan de hand is”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Mochten daar effectief personen op die trein zitten die besmet zijn met apenpokken, dan nog is dat niet meteen een risico voor anderen die op die trein aanwezig waren.”

“We gaan er nog altijd van uit dat apenpokken vooral bij nauw contact besmettelijk zijn, zoals bij huid op huid-contact of langdurige aanwezigheid op korte afstand. In de richtlijnen is er sprake van meer dan drie uur. Op een trein zitten voor een aantal minuten of half uur zou dus niet als een hoogrisico-contact gezien worden.”