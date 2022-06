Nog elke dag sterven mensen aan corona, en het zijn lang niet alleen ouderen

Ondanks de stijgende cijfers is het nog onduidelijk of er ook een echte zomergolf komt. — © reuters

Wie sterft er vandaag nog aan covid? En wie loopt dus meer risico als de zomergolf aantrekt? Opmerkelijk: een kwart is jonger dan 75 jaar. Bijna 90 procent is gevaccineerd.

Er lopen opnieuw meer Belgen rond met een coronabesmetting. De voorbije week testten dagelijks 1.907 mensen positief, tegenover 1.577 een week eerder. Dat is een stijging met 20 procent. Het is nog onduidelijk of er ook een echte zomergolf komt. ‘De moraal van het verhaal is dat we nog niet in een endemische ­situatie zitten’, zegt viroloog ­Steven Van Gucht (Sciensano). ‘Bij griep zien we geen stijgingen in de zomer.’

De vraag is met hoeveel averij een heropleving van het virus gepaard gaat. Zeker is dat er ook zonder aantrekkende cijfers nog mensen sterven aan de gevolgen van een besmetting. Volgens de cijfers van Sciensano zijn dat er nu gemiddeld zes per dag. Wie zijn dat, en welke mensen lopen de komende weken bijgevolg een groter risico?

1 Wie sterft vandaag nog aan covid in ons land?

Driekwart van de mensen die de voorbije maand aan covid stierven, zijn ouder dan 75 jaar. 90 procent is ouder dan 65.

Maar van de 214 coviddoden in de afgelopen maand waren er ook 18 tussen 45 en 64 jaar, en 4 tussen 25 en 44 jaar. Het zijn dus niet alleen ouderen die aan covid sterven. ‘We hebben daar geen gedetailleerde statistieken over, maar de jonge mensen die vandaag overlijden hebben doorgaans ernstige onderliggende aandoeningen’, zegt Van Gucht. ‘Dat een jonge gevaccineerde met een goed werkende immuniteit overlijdt, is hoogst uitzonderlijk.’

Uit de cijfers blijkt dat covid in verhouding meer jonge slachtoffers maakt dan andere ziektes, zoals griep of alzheimer, maar minder dan kanker.

De cijfers voor covidsterfte ­lopen erg gelijk met de algemene sterfte. Dat valt mogelijk deels te verklaren doordat de statistieken minder zuiver zijn. Bij de alzheimer- of kankersterfte worden ­alleen diegenen meegeteld waarbij de ziekte de hoofdoorzaak van het overlijden was. Dat is bij ­covid niet het geval.

2 Slaan de statistieken dan niet alleen op de mensen die door covid sterven?

Hoewel volgens de officiële ­methodologie alleen mensen meegeteld worden die door covid overlijden, tellen de zieken­huizen door de band genomen ­alle overleden covidpatiënten mee, ook al is er een andere doodsoorzaak (DS 18 februari). In de statistieken zitten dus zowel mensen die door, als mensen die met covid sterven. Het onderscheid is niet altijd eenvoudig te maken. Ziekenhuizen trachten ook om de administratieve last die gepaard gaat met het door­geven van coronastatistieken te beperken.

3 Zijn het allemaal niet-gevaccineerden?

Volgens cijfers van het ­Britse agentschap UKHSA hebben 50-plussers die minstens drie keer gevaccineerd zijn, 88 procent minder kans om aan covid te overlijden, ook al is de laatste prik al even geleden.

Desondanks stierven de voorbije vier weken in ons land vooral gevaccineerden aan of met covid: vier op de vijf hadden minstens drie prikken gehad. Nog eens 8 procent was dubbel gevaccineerd.

‘Mensen met onderliggende aandoeningen weigeren erg ­zelden een vaccin’, zegt Van Gucht. ‘Maar het is precies ook bij hen dat het vaccin onvoldoende het verschil kan maken.’

Het aantal vierde prikken bij ouderen ligt voorlopig erg laag. Van de 85-plussers die in het verleden drie prikken lieten zetten, ontving 28 procent ook een ­vierde prik.

4 Zal het aantal covid­overlijdens stijgen?

Bij de voorbije golven was het steevast zo dat in het kielzog van de stijgende besmettings­cijfers ook het aantal coviddoden steeg. Dat stelden ze ook in Portugal vast, waar de besmettingen al eerder begonnen te stijgen ­onder impuls van de nieuwe omikron-variant BA.5. Het aantal ­doden per dag hield er lang gelijke tred met het cijfer in België. Volgens de jongste cijfers telt Portugal dagelijks ruim 22.000 besmettingen en 42 coviddoden.

5 Hoeveel doden vallen er nog elders in de wereld?

Wereldwijd vallen dagelijks nog minder dan 1.500 covid­­doden, althans volgens de officiële statistieken. Het is van het ­prille begin van de pandemie geleden dat het er nog zo weinig waren. Maar de werkelijke dodentol schommelt eerder rond de 13.000 per dag, schat het Britse weekblad The Economist. Ook dat is het laagste cijfer in twee jaar. Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO, stelde gisteren dat de dalende trend ‘erg bemoedigend’ is.

Volgens de officiële statistieken is de covidsterfte in Europa het hoogst, maar in Azië ligt de oversterfte – het onverwachte aantal doden voor de tijd van het jaar – veel hoger.