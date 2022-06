Meester Luc nodigt leerlingen uit die 41 jaar geleden bij hem in de klas zaten

Sint-Truiden

Vorige week zaterdag was het zover: Meester Luc nodigde zijn eerste oud-leerlingen uit van… 41 jaar geleden. Ze zaten toen in het zesde leerjaar van het Sint-Trudo-Instituut (de Broeders) in Sint-Truiden. Het was een blij weerzien. Sommigen herkenden elkaar direct, voor anderen was het even zoeken.