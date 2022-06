Beelden tonen hoe zwaar de iconische jurk van Marilyn Monroe beschadigd is na uitje van Kim Kardashian

Kim Kardashian ligt onder vuur voor het beschadigen van de jurk van Marilyn Monroe. De realityster droeg de jurk naar het Met Gala, maar zou daardoor onherstelbare schade hebben toegebracht aan het iconische kledingstuk. Monroe droeg de jurk voor het eerst tijdens haar bekende “Happy birthday” voor president Kennedy in 1962. De jurk verdween daarna jaren achter slot en grendel, tot dit jaar. De stof is uitgerekt, er ontbreken kristallen en de rits achteraan is beschadigd. “De jurk is gewoonweg geruïneerd.”