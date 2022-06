Influencerskoppel CEMI maken reis naar de nineties in eigen film

Van sociale media naar het witte doek. TikTokkers Céline Dept en Michiel Callebaut, CEMI voor de fans, werken momenteel aan hun allereerste langspeelfilm ‘Rewind’. Die verschijnt dit najaar nog in de bioscopen. Een opmerkelijke gastrol is weggelegd voor Pat Krimson en Loredana.

In de wondere wereld van het internet is het koppel al big business. Hun YouTube-kanaal heeft 885.000 abonees, op TikTok heeft Céline meer dan 12 miljoen volgers. Ze brachten al een boek uit, maakten al enkele singles en runnen een goed draaiende webshop. Nu we het allemaal op een rijtje zetten, zijn we eigenlijk vooral verbaasd dat het nog zo lang heeft geduurd voor ze zich aan een filmavontuur waagden.

In de film speelt het koppel zichzelf. De opnames van een nieuwe video lopen helemaal fout wanneer Céline door een technische fout in een VR-bril het verleden in wordt gekatapulteerd. Ze komt terecht in een school in het jaar 1996. De influencers moeten zo snel mogelijk een manier bedenken om elkaar terug te vinden, want hun 500ste video komt eraan: een muziekclip met Pat Krimson en Loredana.

Naast Céline en Michiel zullen ook Jean-Romy Manzila (De buurtpolitie), Anaïs Jansen (Wannabe’s) en Ayco Weets (Bittersweet sixteen) in de film te zien zijn. Ook acteur Peter Thyssen (De zonen van Van As) en zijn zoon Louis (Nachtwacht) krijgen een rol in de film. Rewind wordt op 26 oktober 2022 in de Belgische bioscoopzalen verwacht en zal later op Streamz verschijnen.