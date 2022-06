Genkie Maarten Vandevoordt beste jongere op Europese velden?

De Genkse doelman Maarten Vandevoordt is genomineerd voor de Golden Boy Award. Deze trofee wordt jaarlijks door de Italiaanse sportkrant Tuttosport uitgereikt aan de beste speler op de Europese velden onder de 21 jaar. Vorig jaar kozen de sportjournalisten die mochten stemmen, unaniem voor Pedri (Barcelona). Op de longlist, in totaal 100 namen, staan naast Vandevoordt nog vijf Belgen: Jérémy Doku (Rennes), Eliot Matazo (Monaco), Aster Vranckx (Wolfsburg), Anouar Ait El Hadj (Anderlecht) en Cisse Sandra (Club Brugge). De lijst wordt in verschillende fases gereduceerd tot de uiteindelijke lijst van twintig die pas in oktober wordt bekendgemaakt. (rco)