Op het kruispunt van de Boslaan en de Nijverheidslaan in Lanklaar is woensdag rond 6.45 uur een ongeval gebeurd. Een lichte vrachtwagen met aanhangwagen botste er tegen een fietser. De aanrijding gebeurde toen de lichte vrachtwagen wilde afslaan. De 38-jarige fietser is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

maw