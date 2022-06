Neus-, keel- en oorarts moet ruim kwart miljoen euro betalen voor medische fout waardoor Alkense blind raakte aan rechteroog

In de toegekende schadevergoeding zitten onder meer apotheekkosten en de tijdelijke en blijvende huishoudelijke ongeschiktheid voor verleden en toekomst. De grootste post is de tijdelijke en blijvende persoonlijke ongeschiktheid. De vrouw moet onder meer cortisone-oogdruppels aanbrengen en dat veroorzaakt ontstekingen rond het oog waarvoor verzorgingsproducten nodig zijn.

De arts, die verbonden was aan het Jessaziekenhuis, erkende op het proces in 2020 haar fout en sprak van een heel spijtige zaak. “Ik ben toch verder gegaan met de ingreep ondanks een bloederig operatieveld. Het is allemaal heel spijtig verlopen”, zei de arts in de rechtbank. Tijdens de operatie waren de oogspier en oogzenuw geraakt, waardoor het oog naar rechts werd verschoven en waardoor ze alleen nog zwart ziet.

Volgens deskundigen had de vrouwelijke arts de operatie niet correct uitgevoerd en waren er hierdoor ongewenste en vermijdbare gevolgen opgetreden. “Het was een uitgemaakte zaak dat ik mijn oog kwijt was. Dat wist iedereen, maar niemand gaf ons een degelijke uitleg. ‘s Avonds kwam de betrokken dokteres nog op de kamer. Ze zei dat het ook met mijn lichaam te maken had gehad”, vertelde het slachtoffer, dat op het proces bijgestaan werd door haar man en haar advocaat Raf Verbruggen. De Alkense vond vooral de vele leugens zeer pijnlijk en frustrerend.

“Missen is menselijk. Een fout maken als arts is onoverkomelijk en het ergste wat een arts kan overkomen. Een arts heeft het daar liever niet over en stelt zich niet graag kwetsbaar op, maar integendeel ongenaakbaar, hetgeen de burgerlijke partij heeft mogen ondervinden. Het slachtoffer miste de erkenning, de openheid en de eerlijkheid hoewel ze ook aangaf dat beklaagde onmiddellijk na de ingreep haar persoonlijk meedeelde dat ze een fout had gemaakt,” aldus de rechtbank in het vonnis van april 2020. Op burgerlijk gebied werd toen beslist dat de schade nog begroot moest worden. Die uitspraak is nu gevallen.