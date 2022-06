‘Gezonde cola’ met slechts twee ingrediënten is een hype op TikTok. Maar smaakt het echt naar de frisdrank? Wij testten het uit

Videoplatform TikTok zorgt wel vaker voor een nieuwe trend en dat is met de ‘gezonde cola’ niet anders. Amanda Jones plaatste een video van haar versie van een ‘gezonde cola’ en in geen tijd ging de video viraal. Wij testten het drankje uit en gingen daarvoor aan de slag met … balsamicoazijn.

Amanda Jones maakte een video waarin ze het recept voor een gezonde vorm van cola, dat ze naar eigen zeggen kreeg van haar pilatesinstructeur, deelde. Vijf dagen later werd het filmpje al meer dan 6,4 miljoen keer bekeken. Haar fans gaan massaal aan de slag met spuitwater en balsamicoazijn en filmen daarop hun eigen reactie: de ene zweert dat het effectief naar cola smaakt, de andere vindt het dan een weer walgelijke creatie.

Wij besloten zelf de balsamico uit de kast te halen en het recept uit te proberen. Jones gebruikt spuitwater met guava, maar dat hebben we helaas niet in de doorsnee voorraadkast staan. We houden het dan maar op gewoon bruiswater. Jones’ fans waren zelf ook creatief en kozen voor spuitwater met een zoet, fruitig smaakje zoals aardbei of frambozen.

Getest

Vul een glas met ijsblokken, spuitwater naar keuze en een flinke scheut balsamicoazijn. Even roeren en klaar.

Toegegeven, door de intensiteit van het spuitwater en de kleur van de balsamicoazijn lijkt dit glas heel erg op cola. Inclusief het mokkakleurige schuim aan de rand. Wie niet beter weet, kan dit glas niet onderscheiden van een echte cola. Het verschil is wel merkbaar als je het dichterbij brengt. Liefhebbers van ‘the real deal’ zullen meteen teleurgesteld zijn: dit is geen cola. Niet die van het populaire Coca-Cola of van een huismerk van een van de supermarkten. Maar Jones heeft ook niet helemaal ongelijk. Er zit wel een toets in van het gesuikerde drankje en met wat verbeelding kan je het vergelijken met een vorm van cola. De gevreesde bitterheid van de balsamicoazijn verdween samen met de bubbels en liet zelfs een zoete nasmaak achter.

Het drankje uitspuwen deden we niet, het hele glas uitdrinken evenmin. Laat Jones & co. gerust genieten van haar gezonde versie van cola. Hier houden we het voorlopig bij de originele versie.