Groen-Kamerlid kritisch voor Sammy Mahdi: “Systematische schending van recht op opvang is onaanvaardbaar”

Groen-Kamerlid Eva Platteau haalt in een reeks tweets uit naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “Het recht op opvang voor bepaalde categorieën van vluchtelingen wordt op dit moment systematisch geschonden. Dat is onaanvaardbaar.”

Mahdi kwam dinsdag onder vuur te liggen nadat bekendraakte dat de Brusselse arbeidsrechtbank hem ervan beticht het recht op opvang van asielzoekers systematisch te schenden. Sinds begin dit jaar is Fedasil al 1.000 keer veroordeeld omdat asielzoekers niet meteen de opvang krijgen waar ze recht op hebben, een praktijk die volgens de rechter doelbewust georganiseerd wordt door Mahdi.

Die laatste ontkent dat. “Er is absoluut geen intentie om bewust mensen op straat te laten staan,dat is gewoonweg onzin”, reageerde hij. De staatssecretaris verwees tegelijkertijd wel naar het hoge aantal asielzoekers dat in ons land aankomt maar al een aanvraag heeft lopen in een ander EU-land. Zij moeten in principe naar het land van hun aanvraag worden teruggestuurd, maar hebben in afwachting wel recht op opvang hier. “We kunnen geen vier opvangcentra per maand creëren en dus moeten we keuzes maken.”

Platteau: “Moet een einde komen aan deze onwettige praktijk”

Volgens Kamerlid Eva Platteau van Groen, een coalitiepartner van Mahdi, is het duidelijk dat het recht op opvang voor bepaalde categorieën van vluchtelingen “op dit moment systematisch wordt geschonden”. “Het is een bewuste keuze van de staatssecretaris om het recht op opvang voor bepaalde vluchtelingen te ontzeggen en het is evenzeer een bewuste keuze om dit beleid verder te zetten, ondanks rechterlijke uitspraken die het als manifest onwettig bestempelen”, tweet ze woensdag.

Volgens Platteau zijn de praktijken van Mahdi “onaanvaardbaar”, en moet er “een einde komen aan deze onwettige praktijk”. Haar partij wil zich constructief opstellen binnen de regering om naar oplossingen te zoeken, zegt ze nog. “Wanneer de politieke wil er is, zijn oplossingen mogelijk.”