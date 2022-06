WHO: “Niet nodig om Pridefeesten te schrappen omwille van apenpokkenvirus”

Het apenpokkenvirus, dat sinds een aantal weken rondgaat in Europa, is tot dusver vooral vastgesteld bij mannen die seks hebben met mannen. Maar iedereen kan het virus oplopen, benadrukten verscheidene specialisten van de WHO en de Europese gezondheidsdienst ECDC tijdens een informatiebijeenkomst over het virus in Kopenhagen.

Deze zomer vinden 750 Pride-evenementen plaats in Europa, aldus Steve Taylor van EPOA tijdens de bijeenkomst. Hij zei blij te zijn dat de WHO aangeeft dat de feesten en festivals waarmee de lhbti-gemeenschap zichzelf viert en aandacht vraagt voor een gelijkwaardige behandeling, deze zomer door kunnen gaan.

De bijeenkomsten kunnen ook een kans zijn om meer bewustzijn over apenpokken te kweken, aldus Taylor. Zo kunnen organisatoren bezoekers voorafgaand aan een festival, maar ook tijdens en daarna informatie geven over de symptomen en hoe te handelen als je denkt dat je besmet bent.