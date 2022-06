Frankrijk pakt regionale IS-leider in Mali op

In Mali hebben Franse soldaten een regionale leider van de militie Islamitische Staat opgepakt.

Het Franse ministerie van Defensie kondigde woensdag aan dat soldaten van de antiterreurtroepenmacht Barkhane de regionale leider Oumeya Ould Albakaye overmeesterden, niet ver van de grens met Mali. Het ging om een operatie die wekenlang was voorbereid en is uitgevoerd in de nacht van zaterdag op zondag.

Frankrijk beschuldigt de leider van aanvallen op burgers en acties om de Barkhane-troepen uit Mali te verjagen. Hij zou verantwoordelijk zijn voor verschillende aanslagen en ook voor terechtstellingen onder de Malinese en Burkinese bevolking.

Door grote politieke spanningen met de junta in Mali beëindigden Frankrijk en de internationale partners in februari de antiterreuroperatie in het land. Ze coördineerden de terugtrekking van ongeveer 4.300 soldaten.

De VN hebben nog een missie in het land (MINUSMA), net als de Europese Unie (EUTM).