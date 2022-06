ENGIE wil drie windturbines bouwen op industrieterrein in Hamont

Energiebedrijf ENGIE heeft plannen om drie windturbines te bouwen op de industriezone in Hamont. De betrokken partijen ondertekenden woensdagnamiddag een samenwerking.

De drie turbines zijn de eerste op grondgebied van Hamont-Achel en zullen gebouwd worden door ENGIE in industriezone (Bosstraat), en dit op de bedrijvensites van SPAAS, CSM/Stadswerf Hamont-Achel en Vandervelden. “Dit is een strategisch interessante plaats om nieuwe windturbines te installeren, aangezien de ter plaatse opgewekte hernieuwbare elektriciteit rechtstreeks gebruikt kan worden door de omliggende bedrijven.” Het gaat om drie turbines met een vermogen van elk 4,5 MW en een totale productie van 17 500 MWh. Dit komt overeen met het energieverbruik van 5800 gezinnen. SPAAS, CSM en Vandervelden zullen ongeveer 70% van hun elektriciteitsbehoefte kunnen dekken met deze lokaal geproduceerde groene stroom. Dit bespaart maar liefst 7000 ton CO2 per jaar, het equivalent van de jaarlijkse uitstoot van bijna 3500 dieselwagens.