Meer Vlamingen mijden nieuws, vooral lager opgeleiden en jongeren

De onderzoeksgroep publiceerde woensdag het Belgische luik van een internationale studie naar nieuwsgebruik van het Reuters Institute for the Study of Journalism. In Vlaanderen hielden de onderzoekers een bevraging bij een duizendtal mensen.

Een van de vaststellingen is dat meer Vlamingen dan vroeger aangeven dat ze het nieuws in meer of mindere mate mijden. In 2017 gaf 48 procent van de Vlaamse nieuwsgebruikers aan het nieuws soms tot vaak te mijden. Dit jaar is dat gestegen naar 64 procent.

Uit onderzoek blijkt dat af en toe het nieuws links laten liggen, “past binnen een gezonde nieuwsroutine en functioneert als een beschermingsmechanisme wanneer gebruikers zich mentaal overweldigd of overspannen voelen door het nieuws”, luidt het.

Voor nieuwsgebruikers die maar af en toe het nieuws mijden, zijn de negativiteit van het nieuws en een overvloed aan berichtgeving over politiek en COVID-19 daar de belangrijkste motivaties toe, zeggen de onderzoekers.

Voor frequente nieuwsmijders ligt de zaak anders, klinkt het. “Voor hen is een gebrek aan vertrouwen in het nieuws de op twee na belangrijkste reden, wat duidt op een dieperliggend probleem van mensen die zich wegkeren van het nieuws.”