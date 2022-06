Vakbonden cabinepersoneel Brussels Airlines stellen beslissing over staking uit na nieuw voorstel

De directie van Brussels Airlines heeft voorstellen op tafel gelegd in het sociaal conflict met de vakbonden van het cabinepersoneel. Dat zeggen de vakbonden, die een beslissing over een stakingsaanzegging daarom met 24 uur uitstellen.

Vorige week dienden de vakbonden al een stakingsaanzegging in voor de piloten van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Woensdag zou ook het cabinepersoneel beslissen over een aanzegging, en zou de datum van de staking bekendgemaakt worden.

Maar volgens de bonden is de directie op het laatste nippertje nog met voorstellen gekomen voor het cabinepersoneel. Die willen de bonden eerst grondig bestuderen, zeggen ze. Daarom stellen ze hun beslissing uit met 24 uur tot donderdagnamiddag 14 uur. “We zullen alle elementen in acht nemen in onze beslissing om al dan niet over te gaan tot een stakingsaanzegging bij het cabinepersoneel.”

Zowel bij de piloten als bij het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij heerst er ontevredenheid over de werkdruk. De gestegen vraag naar vliegreizen zet druk op de arbeidsorganisatie, luidt het. De piloten zijn daarnaast ook ontevreden dat de directie hun cafetariaplan, een budget voor extralegale voordelen, niet wil indexeren. De directie maakte duidelijk dat ze wil praten over de werkdruk, maar niet over de indexering.

