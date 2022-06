SOS Haar. Hoe behoud je je zomerse haarkleur als je gaat zwemmen en zonnen? “Daarom moet je eerst je haar natmaken”

Haarverzorging die specifiek voor gekleurd haar is samengesteld is geen gimmick. “Die producten bevatten een lichte zonbeschermingfactor, toch zeker bij de kappersmerken. Die helpt de kleur te beschermen zodat ze langer mooi blijft.”

Is je haar gezond tot lichtjes droog? Dan zijn producten voor gekleurd haar voldoende, zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt. Je kan ze, afhankelijk van je haarnoden, ook mengen met producten die op andere problemen inspelen. “Heb je een vette hoofdhuid? Gebruik dan een shampoo voor vet haar die je hoofdhuid aanpakt en een verzorging voor gekleurd haar op de lengtes en puntjes, en niet op je hoofdhuid. Is je gekleurde haar stuk? Gebruik dan herstellende shampoos en maskers en bescherm de kleur met een leave-inspray voor gekleurd haar.”

Heb je een vakantie naar de zon gepland of zwem je vaak? “Gebruik dan haarverzorging die tegen de zon beschermt. Die bevat ook bestanddelen die tegen chloor beschermen.”

LEES OOK:

“Zwemmen doe je best met je haar samengebonden en je gezicht uit het water. Als je toch kopje-onder gaat, dan maak je best je haar eerst nat onder de douche. Haar zuigt water op als een spons. Als het al nat is, kan het dus minder chloorwater absorberen. Spoel het na het zwemmen ook meteen goed uit onder de douche en ga niet met je natte haar in de zon zitten.”

Kleurbeschermers

Kleurpoeder

Handig poeder- en borstelduo om uitgroei en grijze haren te camoufleren.

Root Cover Up van Color Wow, 35 euro, via debijenkorf.be

Beschermende shampoo

Voor een kleur die langer glanst en mooi blijft.

Color Save Shampoo van System Professional, 24,99 euro, op jochenvanhoudt.be

Glansbehandeling

Dit serum belooft gekleurde lokken zacht, sterk, glanzend en intens gekleurd te houden.

Chroma Absolu Soin Acide Chroma Gloss van Kérastase, 42 euro, via Ici Paris XL

Herstellend nachtserum

Beschadigd (gekleurd) haar? Dit lichte serum moet de haarvezel versterken. Nangai-olie lijmt gespleten puntjes (tijdelijk) aan elkaar.

Botanical Repair Strengthening Overnight Serum van Aveda, 45 euro op Douglas.be

Minimasker

Handig reisformaat, dit haarmasker met açaï dat gekleurd haar mooi moet helpen houden.

Protective Mask Color, 3,95 euro, van Yves Rocher

Vóór de shampoo

Deze pretreatment gebruik je voor de shampoo en conditioner uit het gamma. Het trio houdt blond (gehighlight) haar langer glanzend en fris.

Blondage High Bright vitamin C treatment van Redken, 18,85 euro,op Zalando

Anti-rood

Deze groene crèmeshampoo gebruik je om de drie shampoobeurten om warme rode nuances in donkerbruin tot zwart haar te neutraliseren.

Chroma Crème Green Dyes van L’Oréal Professionnel, 21,60 euro, op celini.be

Bye bye, uitgroei!

Met deze spray werk je snel (en tijdelijk) je uitgroei bij.

Natural Pigma Root Concealer Spray in Light Brown bij Dessange, 21 euro, via dessange.com

Uv-spray

Deze waterbestendige spray beschermt je haar(kleur) tegen uv en chloor.

Solar Helio Spray van System Professional, 32,99 euro, via jochenvanhoudt.be

Sterkhouder

Dit haarmasker moet uitdroging en gespleten punten voorkomen.

ColorMotion Structure Mask van Wella Professionals, 21,99 euro, op lookfantastic.nl

Kleurbalsem

Met dit masker vol kleurpigment geef je (on)gekleurd lichtbruin en warmrood haar een tijdelijke kopertint.

Color Balm in Saffron Red van Biolage, 21,95 euro op Beautyfabs.be

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.