Nummer één van de wereld Daniil Medvedev is maatje te groot voor David Goffin op ATP Halle

David Goffin (ATP 39) heeft woensdag niet kunnen stunten op het ATP-grastoernooi in het Duitse Halle (2.134.520 euro). Hij verloor in de eerste ronde in twee sets van de Rus Daniil Medvedev, het eerste reekshoofd en nummer één van de wereld. Na een uur en zes minuten stond de 6-3, 6-2 eindstand op het bord.

Voor Goffin was Halle zijn eerste competitie sinds zijn nederlaag in de derde ronde van Roland Garros tegen de Pool Hubert Hurkacz. Een dijbeenblessure speelde hem toen parten op het gravel in Parijs. Goffin paste vervolgens voor het grastoernooi in het Nederlandse Rosmalen. Medvedev haalde daar de finale maar verloor die afgelopen zondag verrassend van thuisspeler en wildcard Tim van Rijthoven.

De 31-jarige Goffin en de 26-jarige Medvedev stonden woensdag voor de vierde keer tegenover elkaar. De Luikenaar had hun enige eerdere ontmoeting op gras gewonnen, in 2019 op Wimbledon (een vijfsetter in de derde ronde). Medvedev was datzelfde jaar te sterk voor Goffin op de Australian Open en het toernooi van Cincinnati, allebei op hardcourt.

In de tweede ronde (achtste finales) neemt Medvedev het op tegen de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP 42). Die schakelde de Duitse wildcard Jan-Lennard Struff (ATP 149) uit in drie sets.

Goffin was de enige Belg in het enkelspel in Halle. In het dubbel raakten Sander Gillé en Joran Vliegen niet door de kwalificaties.