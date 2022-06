KDB moet nog even wachten: Erling Haaland vormt koninklijk duo met Noorse kroonprins in benefietwedstrijd, maar verliest van G-sporters

Erling Haaland is de nieuwe kroonprins van Manchester City, maar terwijl hij daar werd aangekondigd stond hij op het veld met die andere Noorse kroonprins (Haakon Magnus). Ze namen het in een benefietwedstrijd op tegen een ploeg van G-sporters, de koniklijke selectie verloor met 10-9.

Terwijl Manchester City haar nieuwe spits aankondigde met veel bravoure, was diezelfde spits gezellig aan het keuvelen met de Noorse kroonprins Haakon Magnus en zijn familie.

Ieder jaar organiseert de Koninklijke familie samen met de voetbalbond een benefietwedstrijd voor sporters met een verstandelijke beperking. De wedstrijd werd gespeeld op kiezelsteentjes buiten Skaugum, het paleis van de kroonprins.

De G-sporters namen het op tegen een sterrenensemble. In de ploeg van de kroonprins zaten naast Erling Haaland ook vader Alfie Haaland (ex-Manchester City) en Barcelona-speelster Caroline Graham hansen.

Geel voor protest

Het resultaat is in zo’n wedstrijden vaak bijzaak, al was het met momenten wel een bitsige partij. De nieuwe spits van Manchester City kreeg zelfs geel voor protest, kies zelf maar hoe serieus je die kaart moet nemen.

Het waren uiteindelijk de G-sporters die aan het langste eind trokken met een 10-9 overwinning. Haaland zal het een worst wezen. Hij genoot net als iedereen aanwezig van het evenement, en kan na een geslaagde interlandperiode tevreden op vakantie vertrekken. Zijn volgende bestemming is Manchester City, waar hij volgend seizoen met Kevin De Bruyne een nieuw koninklijk duo wil vormen.