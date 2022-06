Antwerp moet volgende maand naar Finland of Kosovo voor tweede voorronde Conference League

Het vorige seizoen zit er nog maar net op en daar is het volgende al. In het Zwitserse Nyon werd woensdagmiddag geloot voor de tweede voorronde van de Conference League. Antwerp neemt het daarin op tegen de winnaar van het duel tussen het Finse FC Inter Turku en het Kosovaarse FC Drita. De wedstrijden worden op 21 en 28 juli gespeeld, Antwerp speelt eerst thuis.

Antwerp beëindigde het afgelopen seizoen op de vierde plaats in de Champions’ play-offs en versierde zo een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg van de nieuwe hoofdtrainer Mark van Bommel werd bij de loting ingedeeld bij de “geplaatste clubs” en vermijdt zo namen als Bazel, AZ en Basaksehir, de Turkse ploeg van Nacer Chadli.

Geen al te sterke tegenstanders dus voor Antwerp, maar wel nog een lange weg te gaan richting de groepsfase. De Great Old neemt het in de tweede voorronde op tegen de winnaar van het duel tussen het Finse FC Inter Turku en het Kosovaarse FC Drita, die op 7 en 14 juli al tegen elkaar spelen in de eerste kwalificatieronde. De wedstrijden gaan door op 21 en 28 juli. Daarna volgen de derde ronde (4 en 11 augustus) en de play-offronde (18 en 25 augustus). Mogelijk dus een hele zomer Europees midweekvoetbal voor Antwerp, net zoals Gent vorig jaar.

Andere Belgische clubs

Ook Anderlecht, Union en Gent moeten in de zomer al vol aan de bak. Anderlecht eindigde derde en komt terecht in de derde kwalificatieronde van de Conference League. Op 18 juli kent paars-wit zijn tegenstander. Union moet als vicekampioen twee voorrondes van de Champions League overleven om in de groepsfase te raken. Anders wacht het vangnet van de Europa League. De Brusselaars kennen hun tegenstander in de derde voorronde ook op 18 juli. Gent gaat als bekerwinnaar naar de play-offronde van de Europa League (loting 1 augustus) en komt bij verlies in de groepsfase van de Conference League terecht. Club Brugge is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.

Club Brugge: groepsfase Champions League (eerste speeldag: 6 & 7 september)

Union: derde voorronde Champions League (heenmatch: 2 of 3 augustus, terugmatch: 9 augustus)

Anderlecht: derde voorronde Conference League (heenmatch: 4 augustus, terugmatch: 11 augustus)

Antwerp: tweede voorronde Conference League (heenmatch: 21 juli, terugmatch: 28 juli)

Gent: play-offronde Europa League (heenmatch: 18 augustus, terugmatch: 25 augustus)