Tweede verdachte opgepakt na verdwijning van journalist en gids in Braziliaanse jungle

In Brazilië is dinsdag een tweede verdachte opgepakt in de zaak van de verdwijning van de Britse journalist Dom Phillips en zijn Braziliaanse gids Bruno Pereira, zo heeft de Braziliaanse federale politie gemeld. De twee verdwenen begin juni in het Amazonegebied.

Oseney da Costa de Oliveira wordt verdacht van “betrokkenheid bij de zaak”, deelde de politie mee. Na verificaties zal de 41-jarige man in voorlopige hechtenis geplaatst worden door de rechtbank van Atalaia do Norte, de gemeente in de Amazone waarnaar Dom Phillips en Bruno Pereira op weg waren toen ze verdwenen.

Een eerste verdachte werd op 7 juni gearresteerd, met name Amarildo da Costa de Oliveira, een 41-jarige visser. Getuigen zeiden dat ze hem met hoge snelheid in een boot zagen varen in de richting van het vaartuig van Dom Phillips en Bruno Pereira, voordat het duo verdween. Sporen van bloed op zijn boot worden geanalyseerd. Spullen van de twee vermisten werden onder water gevonden bij de woning van de visser, die elke betrokkenheid ontkent.

Dom Phillips (57) en Bruno Pereira (41), een deskundige in inheemse volkeren, werden voor het laatst op 5 juni gezien toen ze met een boot op expeditie gingen in de regio Javari, bij de grens met Peru, waar smokkelaars van allerlei slag actief zijn. Phillips, een medewerker van de Britse krant The Guardian, bereidde een boek voor over de bescherming van het milieu in deze streek. Bruno Pereira, expert bij het Braziliaanse agentschap voor inheemse zaken, was zijn gids.