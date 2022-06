Vanaf 1 juli nieuwe test op roetfilter bij autokeuring

“De maatregel is er vooral op gericht om fraudeurs, mensen die bewust rondrijden met een defecte roetfilter of die bewust hun roetfilter verwijderen, eruit te halen bij de technische controle”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD). Haar Brusselse collega Elke Van den Brandt (Groen) merkt op dat voertuigen tot 480 keer meer roetdeeltjes uitstoten wanneer de filters beschadigd, versleten of zelfs verwijderd zijn.

Bij de roetfiltertest wordt een deeltjesteller (PN-teller) gebruikt bij dieselvoertuigen met euronorm 5 en hoger. In eerste instantie komen enkel personenvoertuigen (categorie M1) en lichte vrachtwagens (categorie N1) in beeld, maar er loopt een studie naar de uitbreiding van het toepassingsgebied naar zware vrachtwagens, bussen en benzinevoertuigen.

Indien de meetwaarde meer dan 1 miljoen deeltjes per cm³ bedraagt, dan geldt dat als een groot gebrek en wordt de geldigheid van het keuringsbewijs beperkt tot 15 dagen zodat de eigenaar in staat is het gebrek te laten herstellen. Indien de meetwaarde tussen 250.000 en 1 miljoen deeltjes per cm³ ligt dan wordt dit als een klein gebrek beoordeeld. Op het keuringsbewijs wordt een waarschuwing vermeld gedurende een overgangsperiode van 2 jaar.

Volgens de bevoegde ministers loopt ons land met deze geavanceerde technische controle voor op de andere Europese landen. Het gaat met de PN-teller immers verder dan de opaciteitsmeter die in de Europese richtlijn wordt opgelegd.