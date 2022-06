Nationale Loterij ontkent dat brief aan regering iets te maken heeft met strengere regels op gokreclame

De Nationale Loterij ontkent dat haar brief aan de regering over de verhoging van de monopolierente iets te maken heeft met het KB over de strengere regels voor gokreclame. Een bericht in Het Laatste Nieuws suggereerde dat het verbod op gokreclame een eis was van de Nationale Loterij in ruil voor die hogere rente. Om dat te counteren, publiceert de Nationale Loterij de brief op haar website.

Enkele weken geleden kwam minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) naar buiten met een KB met verregaande beperkingen op gokreclame. De maatregelen kregen niet de steun van coalitiepartner MR. Onlangs schreef Het Laatste Nieuws dat het voorstel van de Nationale Loterij kwam in ruil voor de vraag van de regering om een hogere monopolierente te betalen. In de Kamer had ook Jean-Marie Dedecker daarop al gezinspeeld.

De krant baseert zich daarvoor op een brief die de Nationale Loterij op 1 oktober vorig jaar aan de regering schreef, in verband met die hogere rente. Om volledig transparant te zijn over de inhoud, publiceert de Nationale Loterij de brief op haar website. De instelling herhaalt daarbij, net zoals minister Van Quickenborne eerder deed, dat het schrijven volledig los stond van het KB.

“Niet meer dan normaal”

“Wanneer er vanuit de regering een vraag komt om een hogere vergoeding te betalen voor haar monopolierecht, vinden we het vanuit de Nationale Loterij dan ook niet meer dan normaal dat wij de aandacht van de regering vestigen op het feit dat ons monopolie de voorbije jaren aanzienlijk werd aangetast door de komst van heel wat private aanbieders van kansspelen die aan minder strenge regels zijn onderworpen en die vrije baan krijgen door het gebrek aan regulering en handhaving omtrent casinospelen en sportweddenschappen. En dat ze daarnaast bovendien ook aan de basis liggen van de sterk groeiende gokproblematiek in de samenleving”, luidt het woensdag.

De Nationale Loterij noemt het dan ook terecht dat ze in de brief meer maatregelen vooropstelt op verschillende domeinen. Het gaat onder meer om de splitsing van het aanbod van kansspelen op kansspelwebsites zoals het Grondwettelijk Hof vooropstelt, de nood aan beperking van reclame in verhouding tot het risico op verslaving van het product dat geadverteerd wordt en een betere regulering van de laagdrempelige verkoop van sportweddenschappen in zogenaamde krantenwinkels.

Die punten “werden reeds voordien door alle actoren gezien als noodzakelijke maatregelen die kunnen helpen in het bekampen van gokverslaving en zijn dus geenszins een eis”, benadrukt de Nationale Loterij. “De brief van 1 oktober 2021 aan de staatssecretarissen Sammy Mahdi en Eva De Bleeker acht de Nationale Loterij van essentieel belang om de verschillende actoren met kennis van zaken te helpen bij het nemen van hun verdere beslissing.”