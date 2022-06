Europese Commissie start procedure tegen Verenigd Koninkrijk voor inbreuken op Brexit-akkoord

Europees Commissaris Maros Sefcovic met het Brexit-akkoord tijdens een persconferentie in Brussel. — © AP

De Commissie reageert zo op het wetsontwerp dat de Britse regering maandag heeft ingediend waarmee ze de mogelijkheid wil creëren om unilateraal bepaalde onderdelen van het protocol naast zich neer te leggen.

Het protocol regelt de bijzondere status van Noord-Ierland na de brexit. De Britse provincie hoort dan wel niet meer bij de EU, net als de rest van het VK, maar maakt wel nog altijd deel uit van de Europese eengemaakte markt en de douane-unie. Die regeling moet de vrede in Noord-Ierland bewaren, maar leidt wegens praktische problemen tot heel wat ongenoegen in zowel de regio zelf als in Groot-Brittannië.

Dat Londen nog steeds weigert het protocol correct uit te voeren, komt voor de Commissie neer op een schending van het internationaal recht. “Vertrouwen wordt gewonnen door internationale verplichtingen na te komen”, zegt Europees commissaris Maros Sefcovic. “Unilateraal handelen is net constructief. Internationale akkoorden schenden is niet aanvaardbaar.”

Sefcovic herhaalt dat enkel via onderhandelingen binnen het kader van het protocol, dat zowel door Londen als Brussel goedgekeurd werd, oplossingen gevonden kunnen worden voor de problemen.