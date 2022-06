Parket vordert vier jaar met uitstel voor van kindermisbruik verdachte acteur Jan V.H.

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is woensdag de zaak tegen Jan V.H. begonnen, de Antwerpse acteur die vorige zomer werd opgepakt in een onderzoek naar vermoedelijk kindermisbruik. Het parket vordert vier jaar met uitstel gekoppeld aan probatievoorwaarden tegen de acteur voor verschillende zedenmisdrijven.

Jan V.H. wordt vervolgd voor het bezit van kinderporno, niet-consensuele verspreiding van seksueel materiaal, verkrachting en aanranding. De verschillende slachtoffers verklaarden dat de feiten met wederzijdse toestemming gebeurden maar volgens het parket waren sommigen te jong om toestemming te geven en zorgde het grote leeftijdsverschil voor morele druk. De acteur verscheen deze voormiddag zelf op de rechtbank.

Undercoverjournalist

Jan V.H. (51) kwam vorige zomer op de radar van het gerecht na een reportage van het Nederlandse onderzoekscollectief Vrije Vogels, in samenwerking met Het Laatste Nieuws. Een undercoverjournalist had daarin een gesprek met de acteur, die de voorbije twintig jaar onder meer rollen had in series als Big & Betsy, De Kotmadam en Emma.

De twee hadden elkaar leren kennen op Bullchat, een dubieuze chatroom voor homoseksuele mannen die ook als datingsite wordt gebruikt. Tijdens dat gesprek beweerde de acteur dat hij al seks had gehad met minderjarigen. “Een paar jongens van 14 jaar heb ik al gehad”, zei Jan V.H., die ook over zijn fantasieën praatte. “Ik val vooral op jongens die nog in de puberteit moeten komen. Zo’n 11 of 12 jaar oud, misschien wel 10. Of kindjes van 5 of 6, dat is ook wel geil natuurlijk.”

De journalist regelde een valse ontmoeting met een 10-jarige jongen in een Antwerps hotel. Toen V.H. daarop inging, maakte het onderzoekscollectief alle informatie over aan politie en parket.

Jan V.H. verscheen deze voormiddag op de rechtbank. — © rr

“Grootspraak”

Het Antwerpse parket opende een onderzoek en V.H. werd eind juli opgepakt. Tijdens het verhoor deed hij zijn uitspraken af als “grootspraak” en ontkende hij alle aantijgingen met klem. Bij de huiszoeking vonden de speurders wel bezwarend materiaal, waarna de acteur in september officieel in verdenking werd gesteld. Hij werd onder strenge voorwaarden vrijgelaten.

Begin maart verwees de raadkamer V.H. naar de correctionele rechtbank voor verkrachting en aanranding van minderjarigen tussen 14 en 16 jaar en ouder dan 16, het maken, het bezit en het verspreiden van kinderporno, voyeurisme en belaging.

In het gerechtelijk onderzoek kwamen vier jongeren naar voren die seksuele contacten zouden hebben gehad met de acteur. Zij hebben zich geen burgerlijke partij gesteld.