Heldendaad: chauffeur rijdt kilometers met brandende tankwagen om explosie bij bevolking te vermijden

Vrachtwagenchauffeur Mohammad Faisal heeft in het Pakistaanse Quetta een heldendaad verricht. Toen de man zijn tankwagen aan het ledigen was bij een benzinestation, brak er plots een grote brand uit. Ondanks het risico op een zware explosie, stapte Faisal toch in het voertuig en reed hij enkele kilometers weg om aan de drukte te ontsnappen. “Ik wilde op dat ogenblik zo veel mogelijk mensen redden”, vertelde hij achteraf aan lokale media.”