Make-over voor Truiense Lisa: “Heb ervan wakker gelegen dat jullie iets met mijn haar zouden doen, maar vandaag laat ik het los”

Lisa (32) uit Sint-Truiden ruilt haar huis én haar look in voor iets nieuws. “Ik weet al even niet meer wat me echt goed staat, het is super leuk om nu eens door de ogen van iemand anders bekeken en gestyled te worden.”

Zo komt ze binnen in onze studio

Ooit wil ze mama worden maar nu nog even niet. Eerst festivals doen, reizen en uitdagingen als deze aangaan. Haar wens voor ons make-overteam? “Dat mijn haar vrouwelijk blijft. Ik heb het nog nooit durven verven maar ik vertrouw op de expertise van jullie team.”

“Ik heb er echt van wakker gelegen dat jullie mijn haar superkort zouden knippen of dat ik straks met één of andere rare kleur naar huis moet”, zegt Lisa, “Maar vandaag laat ik het los, ik ben zeer benieuwd wat jullie gaan doen.”

Dit vindt ze van het resultaat

Lisa: “Amai, er zit zoveel voorbereiding achter die paar foto’s in een magazine. Ik heb genoten van elk moment. De outfit en mijn haar zijn gewoon af. De make-up is mooi maar dit vind ik zelfs al kleurrijk. (lacht) Nu ik dit resultaat zie, merk ik wel dat ik in de toekomst wat meer moeite mag doen, vooral met mijn haar.”

Shop de look van Lisa

De tips van ons team

Stylingtip

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Lisa is groot, 1m78. Als er iemand oversized kleding kan dragen is zij het wel. Deze koele gifgroene kleur zet haar ogen extra in de kijker. In de zomer kan je een blazer dragen als bovenstuk met enkel lingerie eronder. Te sexy voor jou? Een wit hemd is altijd klassevol.”

Hemd Scotch & Soda, La Bottega, 99,97 euro

Beautytip

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Lisa houdt van een natuurlijke make-up. De lippen krijgen een verzorgende nude tint. We geven haar mooie bruine ogen een zachte look met oogschaduw in taupe en champagnekleuren. Die champagnekleur kan je trouwens ook perfect als highlighter gebruiken.”

Champagne oogschaduw Bellapierre, La Bottega, 15 euro

Kapseltip

Despina Dokas voor Mod’s Hair: “Met de schakeringen in haar haarkleur brengen we haar huid en ogen tot leven. De lange pony met curtain bangs en balayage omkaderen haar gezicht zodat het alle aandacht krijgt dat het verdient. We werken af met een microverspreidende glansspray.”

Tecni.Art Ring Light, Mod’s Hair, 20 euro

Ism styliste Liesbeth Verlinden en stylingassistent Feride Senturk, visagiste Vera Kellens met Bellapierre voor La Bottega (labottega.be), en kapper Despina Dokas voor Mod’s Hair (modshairhasselt.be), alle in Hasselt.

