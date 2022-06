Maxima tot 28 graden woensdag, en het hoogtepunt is nog niet bereikt: zaterdag tot 35 graden

Het wordt woensdag maximaal 28 graden, maar het hoogtepunt van de stijgende temperaturen bereiken we zaterdag pas: dan wordt het maximaal 35 graden. Dat meldt het KMI.

De weersverwachtingen voor woensdag. — © KMI

Het wordt woensdag opnieuw zonnig met soms wat hoge wolkensluiers. Het wordt nog wat warmer, met maxima van 23 à 24 graden aan zee en in de Oostkantons tot 28 graden in Belgisch Lotharingen. Woensdagavond en -nacht blijft het helder tot lichtbewolkt, met minima tussen 9 tot 14 graden.

Donderdag is het droog en zonnig met soms wat hoge wolkenvelden. De maxima schommelen van 21 à 22 graden aan zee en in de Hoge Venen, en 28 graden in Belgisch Lotharingen.

Vrijdag draait de wind naar zuid tot zuidwest en wordt het nog warmer. Het blijft droog en zonnig met maxima van 25 graden in de Hoge Ardennen, tot 30 graden in de Kempen en in Belgisch Lotharingen.

Zaterdag wordt het zeer warm en blijft het droog met een afwisseling van zon en bewolkte perioden. De maxima schommelen tussen 30 en 35 graden, lokaal mogelijk wat meer. Aan zee is het eerst ook warm met temperaturen van 25 tot 30 graden, maar later draait de wind naar het noorden en zakt het kwik richting 20 graden. Zaterdagnacht vergroot de kans op lokaal onweer.

Zondag krijgen we mogelijk meer bewolking met enkele onweersbuien en minder warm weer, bij maxima rond 27 graden in het centrum.