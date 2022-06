OVERZICHT. Deze Limburgse zwemplekjes in openlucht zijn nu al open

Open vanaf woensdag 15 juni:

HASSELT

Kapermolen

© Karel Hemerijckx

Plonsen in het kinderbad, dobberen in het golfslagbad of liever baantjes trekken in het olympisch bad? Het kan allemaal in het openluchtzwembad van Kapermolen. Reserveren is niet nodig.

Koning Boudewijnlaan 22 in Hasselt. Het buitenzwembad is elke dag open van 9 tot 21 uur. Voor 3,50 euro krijg je toegang tot het binnen- en buitenzwembad. Kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar mogen zwemmen voor 2,50 euro. Voor kleine kindjes van 0 tot 4 is de toegang gratis.

www.hasselt.be

MAASEIK

De Wouterbron

Wil je echt genieten van de natuur? Kom dan zwemmen in De Wouterbron. Een zwemvijver in een prachtig bosrijk gebied met een gezonde zwemwaterkwaliteit en een ligweide. De moeite waard!

Dornestraat 4 in Maaseik. Zwemmen kan al vanaf nu! De exacte openingsuren vind je terug op de website. Volwassenen betalen 7,5 euro per persoon, kinderen jonger dan 12 jaar maar 5 euro. Een strandstoel kost 3 euro per dag.

www.wouterbron.be

PELT

Dommelslag

© Boumediene Belbachir

Is het 20 graden buiten? Dan kan je komen plonsen in de openluchtbaden in Dommelslag. Er is een bad voor kinderen en volwassenen. Als kers op de taart kan je je ook uitleven op een spectaculaire buikschuifglijbaan in de zomervakantie. Reserveren is aangeraden.

Dommelslagdreef 12 in Pelt. Elke dag open van 8.30 tot 21.30 uur. Volwassenen betalen 11,75 euro, kinderen van 4 tot 15 jaar betalen 8 euro en kinderen tot en met 3 jaar betalen 3,25 euro. Inwoners van Pelt mogen goedkoper binnen. Betaal je aan de kassa? Dan kost het je ook een euro meer dan dat je online tickets koopt.

www.lago.be

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zwemparadijs Hengelhoef

Hou je van wildwaterbanen? Dan is Hengelhoef het ideale zwemparadijs voor jou. Maak een ritje in de razende rivier, een coole waterattractie in de openlucht. Liever rustigaan? Geniet dan van het uitgestrekte strand aan de waterplas. Zwemmen is hier wel niet toegestaan.

Tulpenstraat 141 in Houthalen-Helchteren. Plezier maken in Hengelhoef kan op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. De juiste openingsuren variëren, en kan je raadplegen via de website. Volwassenen en kinderen zwemmen er in de “vrijetijds”- en “avondperiode” respectievelijk voor 14 en 10 euro, en voor 7,50 en 5 euro.

www.oostappenvakantieparken.nl/hengelhoef

SINT-TRUIDEN

Bloesembad

In het Bloesembad in Sint-Truiden kan je het hele jaar door zwemmen. De baden zijn verwarmd en ook een duik in de zwemvijver is een aanrader. Op de ligweide en het dakterras zijn er voldoende ligbedjes beschikbaar.

Olympialaan 10 in Sint-Truiden. De juiste openingsuren vind je op de website. Kinderen van 4 tot 13 jaar en 65-plussers en mensen met een beperking mogen voor 10,30 euro zwemmen, 14-plussers voor 11,40 euro.

https://www.lago.be/sint-truiden

ZUTENDAAL

Zwembad ’t Soete Dal

© Serge Minten

Een peuterbadje, een groot openluchtzwembad, verschillende eet-en drinkmogelijkheden en een gigantische ligweide. Meer heb je niet nodig voor dat echte vakantiegevoel!

Daalstraat 114 in Zutendaal. Bij mooi weer alle dagen open van 10 tot 19 uur. Kinderen tot en met 4 jaar betalen 4 euro, kinderen tussen 4 en 12 jaar betalen 7 euro en volwassenen betalen 1O euro inkom.

www.zwembadtsoetedal.com

DIEST

Halve Maan

© Serge Minten

Een groot openluchtzwembad met zandstrand. Op voorhand een ticket reserveren via https://halvemaandiest.ticketing.vlaamsbrabant.be/

Open vanaf donderdag 16/6:

HASSELT

Ipanema Beach Club

Een afterwork, een apéro of een avondje loungen mét zwembad? De pop-up summerclub van de Versuz is de place to be voor een lekkere cocktail en een verfrissende duik.

Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Hou de socials van Ipanema in de gaten om de openingsuren te checken! Deze week kan je zwemmen vanaf donderdag.

www.facebook.com/IpanemaHasselt

Open vanaf vrijdag 17/6:

BOCHOLT

Camping Goolderheide

Van een ondiep buitenzwembad voor de allerkleinsten tot eentje met een reuzeglijbaan voor de waaghalzen. Goolderheide biedt verkoeling. Neem zeker ook een duik in hun natuurplas met strand voor éxtra vakantiegevoel.

Bosstraat 1 in Bocholt. Vanaf vrijdag kan je plonzen tussen 12 en 18 uur. De inkomprijs bedraagt vijf euro per persoon.

www.goolderheide.be

BREE

Kempenheuvel

Lekker plonsen of baantjes trekken in de verwarmde zwembaden van Kempenheuvel? Aanrader! Na het zwemmen kan je chillen op de grasvelden of iets lekkers eten in de brasserie.

Heuvelstraat 8 in Bree. Zwemmen kan vanaf vrijdag. Kinderen tot 1 jaar zwemmen gratis, kinderen tot 12 jaar betalen 4 euro en iedereen die ouder is dan 12 betaalt 4,50 euro voor een duik.

www.campingkempenheuvel.com

Open vanaf zaterdag 18/6:

HAMONT-ACHEL

Het Wilgenhof

Een kleuterbad met regenpaddenstoel, een diep bad met duikplank en een glijbaan. Ook als je niet op de camping van Het Wilgenhof verblijft ben je welkom voor een verfrissende duik.

Van zaterdag 18 juni tot en met half september alle dagen geopend van 10 tot 21 uur, Lozenweg 95 in Hamont-Achel. Voor de juiste tarieven kan je terecht bij hetwilgenhof@gmail.com.

www.hetwilgenhof.be

MAASMECHELEN

Kikmolen

© Boumediene Belbachir

Op zoek naar waterpret in Maasmechelen? Dan zit je goed bij Camping de Kikmolen. Geniet van een plons in het groot natuurzwembad of waag een ritje op de twee glijbanen.

Deze zaterdag kan er uitzonderlijk al verkoeling gezocht worden. Het zwembad is permanent geopend - bij mooi weer - in julie en augustus. Kikmolenstraat 3 in Maasmechelen. Voor volwassenen kost een dagbezoek 5,50 euro, voor kinderen tot en met 14 jaar is het 3,50 euro en kinderen jonger dan 4 jaar mogen gratis binnen.

campingkikmolen.be

Binnenkort open:

Recreatiepark De Plas

© Karel Hemerijckx

Zin in een dagje strand? Zoek het niet te ver! In Houthalen-Helchteren kan je heerlijk zwemmen in de plas en lekker uitrusten op het strand. Neem een gezellige picknick mee, en je daguitstap is compleet!

Binnenvaartstraat in Houthalen-Helchteren. Zwemmen is enkel toegelaten binnen de voorziene zwemzone van 1 juli tot en met 31 augustus van 10 tot 18 uur als de groene vlag uithangt. De toegang is gratis.

www.houthalen-helchteren.be

KINROOI

De Steenberg

© JEFFREY GAENS

Vakantiegevoel op en top! Kom plonsen in de zwemplas, zonnen op het strand of picknicken op de grasweide. Als het zonnetje tevoorschijn komt, staat er een redder klaar en is zwemmen toegestaan.

Dalerweg in Geistingen. Door het gebrek aan redders kan er deze week nog niet gezwommen worden. Zonnen en pootjebaden kan wel. Zodra er later deze zomer een groene vlag uithangt, mag je je beste schoolslag bovenhalen. Toegang is gratis.

OUDSBERGEN

Wilhelm Tell

Een regenpaddenstoel, golfslagbad, stroomversnelling en een waterglijbaan. Genoeg te beleven in het openluchtzwembad van Recreatieoord Wilhelm Tell. Een echt waterparadijs voor jong én oud.

Reddertekort! Voorlopig kan je nog niet zwemmen in Wilhelm Tell. Vanaf eind juni hoopt het recreatieoord terug redders te kunnen strikken. Hoeverweg 87 in Opglabbeek. Volwassenen kunnen zwemmen voor 8 euro, kinderen jonger dan twaalf voor 5,50 euro.

www.limburgcampings.be/wilhelm-tell

TONGEREN

Zwembad Plinius

Het zwembad opent op 24 juni haar deuren, afhankelijk van het weer. In juli en augustus is het alle dagen open.

https://www.tongeren.be/zwembad