Om ter pikantste pepers eten: café organiseert waanzinnige eetwedstrijd

De pepers zijn al toegekomen in de Brugse Poort (foto rechts). Wie durft een Carolina Reaper (links) opeten? — © IF

Van een peperoncini, tot een habanero of de beruchte Carolina Reaper: wie durft en kan de pikantste pepers ter wereld één na één opeten? In de Brugse Poort in Gent willen ze het deze zomer uitzoeken tijdens een heuse ‘Scovillewedstrijd’.

Een wedstrijdje pikante pepers eten staat bekend als een ‘Scovillewedstrijd’. Scoville is een schaal die de ‘pikantheid’ van een bepaalde peper meet. Het is een verwijzing naar Wilbur Lincoln Scoville, een Amerikaan die als een van de eersten een manier ontwikkelde om pikante pepers te meten.

In de Brugse Poort wordt deze zomer zo’n wedstrijdje georganiseerd tijdens een buurtfeest op het Fonteineplein. Een klassieke Scovillewedstrijd begint met het verorberen van ‘milde’ pepers zoals peperoncini en jalapeno. Die gaan van zo’n 100 à 500 Scoville tot 8.000 Scoville.

Habanero’s kunnen al 100.000 of zelfs 350.000 Scoville geven. En dan zijn er de echt zware gevallen, zoals de beruchte Carolina Reaper, een van de pikantste pepers ter wereld. Die wordt op 1,4 tot 2 miljoen Scoville gezet. De pepers worden in juli naar de Brugse Poort gehaald. (lees verder onder de foto)

Dit is de beruchte Carolina Reaper, een van de pikantste pepers ter wereld. Wie durft hem opeten? — © IF

De uitdaging van de wedstrijd is om steeds pikantere pepers in één stuk te verorberen. Deelnemers krijgen ze één voor één voorgeschoteld. Wie niet meer kan, haakt af. De winnaar is degene die de meeste pepers binnenkrijgt zonder te stoppen.

De bizarre eetwedstrijd is bekend in de Verenigde Staten, maar niet in onze contreien. Filmpjes op internet laten zien wat het effect is van het verorberen van een Carolina Reaper. Het ziet er alleszins niet comfortabel uit. Publiek kan komen kijken hoe de deelnemers het vergaat.

De bizarre eetwedstrijd vindt plaats tijdens een volksfeest op het Fonteineplein (archiefbeeld). — © IF

“Er is medisch personeel aanwezig mochten participanten onwel worden tijdens de wedstrijd”, zegt Sten Sundahl van de organiserende vzw, Moeders Roze Anjer. De Scovillewedstrijd vindt plaats op zondag 10 juli op het Fonteineplein, vlak voor Café Congé. Wie mee wil doen, kan zich binnenkort inschrijven via Facebook.

Die dag wordt een volksfeest gehouden op het pleintje, met een kermis en een dansfeest. Daar worden ook circusartiesten geboekt, naast Freddy Wally en dj Yolotanker. “We willen een absurde sfeer creëren, waar zowel de buurt als iedereen uit Gent zich welkom voelt.”

Er wordt ook een ‘Zwijn en een Brein van het Fonteineplein’ verkozen. De peperwedstrijd is maar één van de disciplines. Ook een worstenkapping, een wedstrijdje rodeorijden een match armworstelen en een wedstrijd frikandellen eten staan op het knotsgekken programma. De winnaars krijgen erkenning van de buurt en… een beenham.