Delhaize verlaagt prijzen op 500 basisproducten van huismerk

“De oorlog in Oekraïne zorgt voor een nooit gezien energiecrisis, de prijzen voor grondstoffen gaan door het dak, en ook de inflatie klopt alle records. Meer dan ooit staat het huishoudbudget van consumenten onder druk en neemt de koopkracht van gezinnen af”, aldus de supermarktketen.

“Wij focussen op onze eigen merken als een kwalitatief alternatief, en de Kleine Leeuwjes vormen een duidelijk en goed herkenbaar antwoord om de koopkracht van onze klanten te blijven garanderen en dat in alle productcategorieën”, zegt Xavier Piesvaux, CEO van Delhaize. “De helft van de boodschappen bestond al uit producten van ons huismerk. We hebben gemerkt dat dit cijfer de laatste maanden met nog eens 10 procent is gestegen.”

De prijsverlagingen worden doorgevoerd in alle winkels van Delhaize en ook online via delhaize.be. Topman Piesvaux benadrukt dat het niet gaat om “een stunt van een paar weken”.

