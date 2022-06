Qmusic-studio overspoeld door miljoenen telefoontjes na bitcoinstunt

Van een geslaagde actie gesproken. Maar liefst 7,4 miljoen keer probeerden luisteraars woensdagochtend binnen te geraken in de ochtendshow van Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie (33) en Dorothee Dauwe (32). Elke beller die de uitzending haalde, zou immers een volledige Bitcoin winnen.

Twee uur lang stond de telefoon bij Qmusic roodgloeiend. “Dit is écht gestoord”, klonk het achteraf bij de twee presentatoren. “Vorig jaar, tijdens Elke beller wint… een auto kregen we 1,9 miljoen oproepen binnen. Toen vielen we al van onze stoel. Nu kreeg het callcenter bijna 4 keer zoveel telefoontjes binnen. Dit overtreft echt al onze verwachtingen”.

Uiteindelijk vielen vijf gelukkige luisteraars in de prijzen. Anika uit Hasselt bracht het opvallendste verhaal met zich mee. Ze kreeg het duidelijk moeilijk toen ze Dauwe en Vancoillie aan de lijn kreeg. Als alleenstaande moeder is het vaak knokken om te overleven. Met zowel een voltijdse job als twee extra jobs komt ze maar net rond. De gewonnen Bitcoin zorgt voor een duwtje in de rug. En nu kan die vakantie met haar kinderen, waar ze al lang voor spaart, eindelijk geboekt worden.

Meer dan 200 keer gebeld

Verschillende luisteraars gaven blijk van een enorm doorzettingsvermogen. Wendy uit Niel, die de allereerste Bitcoin won, belde meer dan 200 keer in de hoop de presentatoren aan de lijn te krijgen. Luisteraar Nicky uit Boom waagde zich aan een potje kansberekening. Via de BLOX-app ontcijferde hij bijzonder snel het telefoonnummer waarmee de studio rechtstreeks bereikt kon worden. Na zo’n 15 keer gokken raadde hij de laatste drie cijfers van het telefoonnummer en belde hij Vancoillie en Dauwe gewoon zelf op.

De presentatoren amuseerden zich trouwens ook. Toen luisteraar Ylian tot zijn grote vreugde de studio was binnengeraakt, kwam hij plots terecht in de ochtendshow van JOE. Een grapje op woensdagochtend, moet kunnen. De laatste Bitcoin ging naar Conan uit Genk, maar niet voor ook hij enkele grappen van de presentatoren moest ondergaan. Het geld dat hij kan innen komt trouwens goed van pas. Hij vergat zijn vriendin en zijn moeder namelijk een cadeautje voor moederdag te geven..