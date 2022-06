GEMEENTERAAD. Oppositie foetert over Riemstse kerkhoven: “Zo ga je niet met onze overledenen om”

Riemst

Kerkhoven: Na toelichting door schepen Peter Neven (CD&V) keurden alle raadsleden de beheersplannen goed van de vijf als dorpsgezicht beschermde kerken en kerkhoven. Het gaat om de begraafplaatsen van Membruggen, Genoelselderen, Vlijtingen, Millen en Zichen. “De plannen bevatten een langetermijnvisie voor het beheer van al het erfgoed binnen en buiten de kerk en ook van het funerair erfgoed op het kerkhof. Voor het onderhoud en eventuele herstelling ervan voorziet het Agentschap Onroerend Erfgoed premies”, vertelt Neven. Raadsleden Marie-Elise Smets en Patrick Janssen (Open Vld) grepen de beheersplannen aan om hun klachten te uiten over het gebrekkige onderhoud van de kerkhoven. “Ze liggen er verwaarloosd bij en zijn een bron van ergernis voor de bevolking. Iedereen spreekt er schande over. Zo ga je niet met onze overledenen om. Waarom worden er geen mensen in flexi-jobs aangeworven om te helpen bij het onderhoud”, vroeg Smets, terwijl Janssen voorstelde om een beroep te doen op vrijwilligers, zoals in andere gemeenten succesvol gebeurt. De schepenen Neven en Kersten gaven toe dat het op sommige kerkhoven inderdaad de spuigaten uitloopt. “Er zijn 22 kerkhoven te onderhouden en dat gebeurt op regelmatige basis door een extern bedrijf dat het onkruid verbrandt, want chemisch verdelgen mag niet meer”, zei Neven, waarna Kersten verwees naar de hoge kostprijs en aanvulde met: “De firma doet haar best, maar met dit weer groeit het onkruid zo snel dat het dweilen is met de kraan open. Daarom springen onze eigen diensten bij wanneer het te gortig wordt.” Burgemeester Vos beloofde om tijdens de volgende raadsvergadering een extra toelichting te geven over de aanpak van het onderhoud.

Denk. Eet. Koop. Lokaal: De raad verklaarde zich akkoord met de organisatie van de actie Denk. Eet. Koop. Lokaal. om de plaatselijke handel in de maanden juli en augustus een duwtje in de rug te geven. Klanten van de deelnemende handelaars kunnen per aankoop of consumptie van 5 euro stempels sparen op een spaarkaart, waarmee ze uiteindelijk kunnen meedingen naar meerdere prijzen. “Begin augustus en begin september worden de winnaars getrokken. Naast een cadeaubon van 25 euro die te winnen valt bij elke deelnemende zaak, voorzien we telkens ook drie hoofdprijzen ter waarde van 500, 1. 000 en 2.500 euro”, verduidelijkte schepen Kersten.