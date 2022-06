40 jaar na moord op drie Vlamingen is er een doorbraak: aanhouding bevolen van vijf mannen

De Brusselse raadkamer heeft de aanhouding bevolen van vijf overlevende regeringsleden, militaire chefs en politiechefs van de Guatemalteekse dictatuur uit de jaren tachtig. Zij worden als verantwoordelijken gezien voor de moord op drie Vlaamse scheutisten in het Midden-Amerikaanse land in de jaren tachtig. De toenmalige dictator is er niet bij, wegens al overleden.

In 1981 en 1982 werden in Guatemala drie Vlaamse scheutisten, Walter Voordeckers, Serge Berten en Ward Capiau, vermoord door paramilitaire bendes in dienst van het regime van dictator Fernando Lucas García, dat in totaal 200.000 doden op zijn geweten heeft. Het lichaam van Serge Berten is overigens nooit gevonden.

De families van de drie mannen zoeken sindsdien gerechtheid. Nu, 41 jaar na de feiten, werden vijf mannen die mee aan het hoofd stonden van de junta in de jaren 80 naar de raadkamer doorverwezen wegens misdaden tegen de menselijkheid. De Brusselse raadkamer besliste nu de zaak verder door te verwijzen naar de kamer van inbeschuldigingstelling, de eerste stap naar een assisenzaak waarbij de vijf levenslang riskeren. Concreet gaat het om voormalig defensieminister Ángel Guevara Rodríguez en minister Donaldo Álvarez, die beiden mogelijk in Mexico ondergedoken zijn, de broer van de toenmalige president Manuel Lucas García, de baas van de militaire geheime dienst Manuel Callejas en politiechef Pedro Arredondo.

Benedicto Lucas Garcia in 2016. — © AFP

Die laatste werd al voor misdaden tegen de menselijkheid veroordeeld en zit een straf uit van negentig jaar in Guatemala. “Zij zijn de opdrachtgevers van de mis­daden”, klinkt het bij de families van de scheutisten. De daadwerkelijke daders van toen zijn nooit gevonden.

Tachtigers

“Een proces zou ons de kans geven om de ware toedracht te kennen van de situatie in Guatemala en de brutale onderdrukking die er nog steeds is”, zegt Carlos Colson, neef van de vermoorde Walter Voordeckers. “We zijn heel tevreden dat de raadkamer ons gevolgd is en hopen dat de vijf aanhouden kunnen worden.”

Manuel Antonio Callejas (m.). — © AFP

Al ligt dat niet meteen voor de hand. Guatemala wijst geen landgenoten uit, ook al worden ze beticht voor misdaden tegen de menselijkheid. “De vijf zijn ook al oud, tachtigers, en reizen wellicht niet vaak meer”, zegt Colson. “Maar als ze toch in het buitenland zouden opduiken, in een luchthaven of zo, is er een goede kans dat ze opgepakt worden en aan ons land uitgeleverd.”