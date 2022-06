Hasseltse alleenstaande moeder Anika in tranen na winnen van bitcoin in ochtendshow Qmusic

De ochtendshow van Qmusic pakte uit met een stunt. Elke luisteraar die woensdagochtend tussen zeven en negen uur belde en binnengeraakte bij Maarten en Dorothee, wint een bitcoin. Een mooi cadeau, want de cryptomunt is momenteel zo’n 20.320 euro waard. Ook alleenstaande moeder Anika uit Hasselt waagde een poging en behoorde tot een van de gelukkigen. Haar geluk kon niet op toen ze hoorde dat ze een bitcoin had gewonnen. “Nu kan ik eindelijk op vakantie met mijn kinderen.”