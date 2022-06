Hoog bezoek in Zuid-Limburg: Filip en Mathilde komen volgende week naar onze provincie

Op 22 juni, dat is volgende week woensdag, bezoeken koning Filip en koningin Mathilde drie locaties in Zuid-Limburg. Ze komen in Borgloon, Kortessem en Bilzen.

Het bezoek start woensdag in de vroege voormiddag bij de groenten- en fruitveiling BelOrta in Borgloon, de coöperatie van 950 lokale telers van verse groenten en fruit. Daarna gaat het koninklijk echtpaar langs sociale organisatie De Wroeter in Kortessem. Bij De Wroeter kunnen mensen uit kansengroepen of met een beperking activiteiten, werken of opleidingen volgen in de productie en verkoop van ambachtelijke producten, in bio- tuinbouw & fruitteelt, groenonderhoud en horeca.

Eerst zullen Filip en Mathilde er kraakvers ontbijten om daarna onder andere de bakkerij, de keuken, de serres en de boerderijwinkel te bezoeken. Het derde en laatste luik van het bezoek aan Zuid-Limburg is voor Bilzen in de late voormiddag. Filip en Mathilde zullen er worden ontvangen door burgemeester Steegen op het stadhuis. Er zal ook een zogenaamd volksbad komen op de Markt in Bilzen voor contacten met de bevolking. jbx