Sneller dan Contador, Froome en Pogacar: Portugees Ruben Guerreiro zet absolute knaltijd neer op ‘harde’ kant Mont Ventoux

Ruben Guerreiro, een naam om rekening mee te houden in de Tour de France dit jaar. De 27-jarige Portugees van EF Education - Nippo schreef dinsdag de eendagswedstrijd Mont Ventoux Dénivelé Challenge op zijn naam en vloog in een waanzinnige tijd naar boven op de Mont Ventoux.

In 58 minuten en 36 seconden stond Guerreiro boven op de Mont Ventoux via Bédoin, de ‘harde’ kant van de legendarische klim van 21,3 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,46 procent. Dat wil zeggen dat hij naar boven reed aan een gemiddelde snelheid van meer dan 22 kilometer per uur. Fenomenaal.

Met deze prestatie is Guerreiro de tweede beste Portugese klimmer ooit op de Ventoux na Candido Barbosa, die in de jaren 90 en 2000 furore maakte op de fiets. In een wegwedstrijd is de tijd van Guerreiro zelfs de derde beste tijd ooit. Alleen de Italiaan Marco Pantani (1994) en de Spanjaard Miguel Angel Lopez (2021) reden ooit sneller naar boven tijdens een wegwedstrijd.

In tijdritten wordt er - uiteraard - soms nog sneller naar boven gereden, maar ex-Tourwinnaars als Chris Froome, Alberto Contador en Tadej Pogacar lieten (nog) nooit een snellere tijd optekenen tijdens een wedstrijd op de Mont Ventoux.

Vorig jaar won Wout van Aert vanuit de vroege vlucht de Tourrit met aankomst op de Mont Ventoux, maar het was Jonas Vingegaard die de snelste tijd liet optekenen op de klim via Bédoin. De Deen deed er 59 minuten en 15 seconden over. Ook een toptijd, maar dus 40 seconden trager dan die van Guerreiro.