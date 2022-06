Anderstalige nieuwkomers FLX basisonderwijs op reis door Europa

Het startschot werd gegeven in Nederland, waar ze de Nederlandse koninklijke familie beter leerden kennen. Daarna volgden Griekenland waar de Sirtaki gedanst werd en Duitsland waar ze rekenden in Legoland. In Roemenië lazen ze dan weer een Roemeens sprookje en ’s avonds gingen ze op restaurant in Italië waar ze genoten van een heerlijk bord spaghetti. Voor het hoogtepunt van deze tweedaagse reis keerden ze even terug naar België, want niemand minder dan Limburg United speler Leander Dedroog en basketbalspeelster Cato Thys kwamen hen verrassen met een heuse basketballes. Na een overnachting in Spanje, mochten ze de dag nadien in Zweden aan de ontbijttafel aanschuiven, met lekkere pannenkoeken op het menu. Knutselen deden ze in Ierland en na een picknick in Frankrijk keerden ze moe maar voldaan weer naar huis. “Slapen op school was leuk, we willen nog wel honderd keer blijven slapen”, klonk het bij de leerlingen.