Neos Oudsbergen bezoekt Floriade in Almere

Reeds vroeg in de morgen vertrokken twintig Neos-leden in Meeuwen voor een driedaagse reis naar het Floriade-park in Almere.

Onderweg werden nog verschillende reizigers opgepikt en zo reden ze via Breda en Utrecht richting Lelystad. In de historische haven bewonderden ze een replica van het zeventiende eeuwse schip de Batavia. Na een bezoek aan het merkwaardige Friese stadje Urk en het museum met meer dan duizend jaar geschiedenis zat de eerste reisdag erop. 's Anderendaags kwam het hoofddoel van deze reis met een ganse dag verblijf op de Floriade in Almere. Hier is een terrein van zestig ha een podium voor de innovators uit binnen- en buitenland, waar oplossingen worden getoond om onze omgeving mooier en duurzamer te maken op gebied van bomen, planten, bloemen, voeding en nog meer. De laatste dag van deze reis reden ze via een dertig km lange afsluitdijk naar de Beemster Polder, een meesterwerk uit de zeventiende eeuw. Met 43 molens slaagden de Nederlanders erin om het land in te polderen, waarbij het landschap 3.5 meter onder het zeeniveau ligt. Verder bereikte de groep van Neos langs een mooie toeristische route de Zaanse Schans. Hier werd na een koffiemaaltijd ruim tijd genomen voor een bezoek aan een typisch Hollandse omgeving met diverse musea, oude ambachten, werkende windmolens met verschillende functies en authentieke groene huizen. Hierna werd de terugreis ingezet om na de gebruikelijke stop moe maar voldaan weer thuis aan te komen.