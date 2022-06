Union overweegt ex-coach Felice Mazzu en Anderlecht in gebreke te stellen

Het is een liedje zonder eind. Union en Anderlecht hebben nog steeds geen overeenkomst gevonden over de woelige en omstreden overgang van trainer Felice Mazzu en zijn assistenten. De vicekampioen meent contractueel en wettelijk recht te hebben op financiële compensaties, maar de gesprekken daarover zijn vastgelopen.

Daarom bekijkt Union nu zijn opties om zowel Anderlecht als Mazzu in gebreke te stellen – de club is ook zinnens dat effectief te doen. Dat betekent dat ze vanuit het Dudenpark RSCA en hun ex-coach schriftelijk zullen aanmanen om alsnog de contracten na te komen. Doen ze dat niet, dan denkt Union meer munitie te hebben om een eventuele rechtszaak te winnen en zo schadevergoedingen te bekomen. Of Anderlecht echt onder de indruk zal zijn, is maar de vraag: daar zijn ze ervan overtuigd dat er geen fouten gemaakt zijn. Paars-wit is gesterkt in dat idee door eerdere uitlatingen van Union-voorzitter Muzio, die zei dat er “niks illegaals gebeurd is.”(pjc)